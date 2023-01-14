صراع الصدارة يشعل قمة النصر والشباب

يترقب الجمهور مواجهة النصر والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط وتصدر الترتيب.

مواجهة قوية اليوم

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة النصر والشباب، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

النصر والشباب يسعيان للفوز

ويدخل الليوث مباراة النصر والشباب اليوم بهدف استعادة التوازن، حيث يُعاني منذ تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة، بعدما خسر بشكل مفاجئ ضد الفتح برباعية، ثم فاز على الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الوحدة ويتعادل مع الاتحاد.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز وتصدر ترتيب البطولة، خاصة أنه يتفوق على النصر في دوري المحترفين، حيث حقق الفوز 11 مرة مقابل 9 انتصارات للأصفر، وتعادلا 8 مرات، بجانب تألقه في ملعب الملز.

على الجانب الآخر، يسعى العالمي بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة النصر والشباب، لزيادة الفارق مع المنافسين وتأكيد أحقيته بالانفراد بالصدارة.