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ضمن منافسات دوري روشن

صراع الصدارة يشعل قمة النصر والشباب

2023-01-14 الساعة 5:17
صراع الصدارة يشعل قمة النصر والشباب
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور مواجهة النصر والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط وتصدر الترتيب.

مواجهة قوية اليوم

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض مباراة النصر والشباب، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وقبل قمة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

النصر والشباب يسعيان للفوز

ويدخل الليوث مباراة النصر والشباب اليوم بهدف استعادة التوازن، حيث يُعاني منذ تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة، بعدما خسر بشكل مفاجئ ضد الفتح برباعية، ثم فاز على الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الوحدة ويتعادل مع الاتحاد.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز وتصدر ترتيب البطولة، خاصة أنه يتفوق على النصر في دوري المحترفين، حيث حقق الفوز 11 مرة مقابل 9 انتصارات للأصفر، وتعادلا 8 مرات، بجانب تألقه في ملعب الملز.

النصر والشباب - الجولة الـ26 - الشباب والنصر
جانب من مباراة سابقة

على الجانب الآخر، يسعى العالمي بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة نتائجه المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة النصر والشباب، لزيادة الفارق مع المنافسين وتأكيد أحقيته بالانفراد بالصدارة.

تاليسكا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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