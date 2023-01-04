صفقة رونالدو أتاحت الفرصة لاحتراف اللاعبين السعوديين

أكد المحلل الرياضي، خالد مسفر، أن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ستكون لها عوائد كبيرة للرياضة السعودية، باعتباره من أعظم اللاعبين في العالم.

صفقة عالمية

وأضاف مسفر خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية” أن كافة وسائل الإعلام والمتابعين يتحدثون عن المملكة وقدوم رونالدو لها، فقد أصبحت أنظار العالم تتجه للمملكة وإلى النصر بعد هذه الصفقة العالمية.

القيمة السوقية للدوري

وأشار مسفر إلى أن القيمة السوقية للدوري السعودي سترتفع بعد انضمام رونالدو لنادي النصر، كما أن الفرصة ستصبح متاحة لاحتراف اللاعبين السعوديين بالخارج، لتصبح المملكة من أوائل الدول في المجال الرياضي بفضل دعم القيادة الرشيدة والمسؤولين.