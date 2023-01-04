صفقة رونالدو أتاحت الفرصة لاحتراف اللاعبين السعوديين

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أكد المحلل الرياضي، خالد مسفر، أن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، ستكون لها عوائد كبيرة للرياضة السعودية، باعتباره من أعظم اللاعبين في العالم.
#صباح_السعودية | "أنظار العالم ستتوجه نحو المملكة بعد انضمام رونالدو لـ #النصر، وهذه الصفقة ستكون لها عوائد كبيرة للرياضة السعودية" المحلل الرياضي خالد مسفر. @Khalidmesfer91 #قناة_السعودية pic.twitter.com/QflaLm7V03قد يهمّك أيضاً
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 4, 2023
وأضاف مسفر خلال مداخلة مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية” أن كافة وسائل الإعلام والمتابعين يتحدثون عن المملكة وقدوم رونالدو لها، فقد أصبحت أنظار العالم تتجه للمملكة وإلى النصر بعد هذه الصفقة العالمية.
وأشار مسفر إلى أن القيمة السوقية للدوري السعودي سترتفع بعد انضمام رونالدو لنادي النصر، كما أن الفرصة ستصبح متاحة لاحتراف اللاعبين السعوديين بالخارج، لتصبح المملكة من أوائل الدول في المجال الرياضي بفضل دعم القيادة الرشيدة والمسؤولين.
#صباح_السعودية | "القيمة السوقية للدوري السعودي سترتفع بعد انضمام رونالدو لـ #النصر، وفرصة لاحتراف اللاعبين السعوديين بالخارج" المحلل الرياضي خالد مسفر. @Khalidmesfer91 #قناة_السعودية pic.twitter.com/3IbI7SH39R
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 4, 2023