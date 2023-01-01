Icon

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المقامة حالياً بالدوحة القطرية

صقور رفع الأثقال يحصدون 34 ميدالية بافتتاح بطولتي غرب آسيا وكأس قطر

2023-01-01 الساعة 12:37
صقور رفع الأثقال يحصدون 34 ميدالية بافتتاح بطولتي غرب آسيا وكأس قطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استطاع لاعبو المنتخب السعودي من تحقيق 34 ميدالية ( 16 ذهبية و12 فضية و5 برونز) في افتتاح بطولتي كأس قطر السابعة وبطولة غرب آسيا التاسعة والمقامة بالدوحة القطرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

محمد عبده يؤدي العرضة وسط استقبال حافل بالعلا

Img

ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب المحلي

منافسات السيدات

وقد جاء تحقيق الميداليات على النحو التالي في منافسات السيدات، حققت الرباعة / غادة عبدالرحمن ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف في وزن 45 كجم.

كما حققت الرباعة / منيرة عبدالله فضية الخطف وفضية النتر وفضية المجموع في وزن 49كجم لبطولة آسيا وبرونزية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لبطولة كأس قطر، وحققت الرباعة / حنان عامري على ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع في وزن 55كجم، فيما حققت الرباعة / فاطمه خواهر فضية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لوزن 55كجم.

منافسات الرجال

وفي منافسات الرجال حقق الرباع / منصور آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 55كجم لبطولة غرب آسيا وفضية الخطف وفضية النتر فضية المجموع لبطولة كاس قطر.

فيما حقق الرباع / سراج آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 61كجم لبطولة غرب آسيا وذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لبطولة كأس قطر، وفي نفس الوزن حقق الرباع / علي خليتيت فضية الخطف وفضية النتر فضية المجموع وحقق الرباع / محمد المرزوق ذهبية الخطف وذهبية المجموع فضية النتر.

  

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم