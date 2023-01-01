صقور رفع الأثقال يحصدون 34 ميدالية بافتتاح بطولتي غرب آسيا وكأس قطر

استطاع لاعبو المنتخب السعودي من تحقيق 34 ميدالية ( 16 ذهبية و12 فضية و5 برونز) في افتتاح بطولتي كأس قطر السابعة وبطولة غرب آسيا التاسعة والمقامة بالدوحة القطرية.

منافسات السيدات

وقد جاء تحقيق الميداليات على النحو التالي في منافسات السيدات، حققت الرباعة / غادة عبدالرحمن ذهبيتي النتر والمجموع وفضية الخطف في وزن 45 كجم.

كما حققت الرباعة / منيرة عبدالله فضية الخطف وفضية النتر وفضية المجموع في وزن 49كجم لبطولة آسيا وبرونزية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لبطولة كأس قطر، وحققت الرباعة / حنان عامري على ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع في وزن 55كجم، فيما حققت الرباعة / فاطمه خواهر فضية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لوزن 55كجم.

منافسات الرجال

وفي منافسات الرجال حقق الرباع / منصور آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 55كجم لبطولة غرب آسيا وفضية الخطف وفضية النتر فضية المجموع لبطولة كاس قطر.

فيما حقق الرباع / سراج آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 61كجم لبطولة غرب آسيا وذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لبطولة كأس قطر، وفي نفس الوزن حقق الرباع / علي خليتيت فضية الخطف وفضية النتر فضية المجموع وحقق الرباع / محمد المرزوق ذهبية الخطف وذهبية المجموع فضية النتر.