صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلن صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع (linkedin) عن طرح وظائف إدارية وتقنية شاغرة في عدة مجالات (للجنسين) – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
1- ضابط نظم
Systems Officer
المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
2- أخصائي مركز البيانات
Data Center Specialistالمؤهلات و المتطلبات الوظيفية:
عن الصندوق:
صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض، ويرأسه وزير الإسكان ماجد الحقيل.
– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية العقارية:
رابط التقديم :( اضغط هنا )