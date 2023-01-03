صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع (linkedin) عن طرح وظائف إدارية وتقنية شاغرة في عدة مجالات (للجنسين) – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

1- ضابط نظم

Systems Officer

المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

2- أخصائي مركز البيانات

Data Center Specialistالمؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

درجة بكالوريوس في تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

تطبيق نظم التوثيق والأرشفة الإلكترونية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتراكمة

متابعة ودعم البنية التحتية لتسهيل تبادل البيانات مع الجهات الحكومية

إعداد الخطة التنفيذية للخدمات الإلكترونية والمشاركة في إقرار مشاريع تقنية البيانات ذات العلاقة

دعم تطبيقات مركز البيانات، ودعم توحيد الأنظمة النمطية ووضع مواصفات موحدة لها

استخدام التقنيات الحديثة في تطوير مراكز البيانات

عن الصندوق:

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض، ويرأسه وزير الإسكان ماجد الحقيل.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية العقارية:

رابط التقديم :( اضغط هنا )