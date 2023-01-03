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للجنسين للعمل في الرياض

صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

2023-01-03 الساعة 12:55
صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي بموقع (linkedin) عن طرح وظائف إدارية وتقنية شاغرة في عدة مجالات (للجنسين) – بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- ضابط نظم
Systems Officer

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المؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

  • درجة بكالوريوس في تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).
  • وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته وقواعد بياناته، والوصول إلى كل تلك المكونات، والإشراف على تنفيذها
  • تخطيط التدابير الأمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها، وضمان حماية النظام من الوصول غير المصرح به، أو الإضرار بها، أو تعديلها، أو الكشف عنها
  • تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات، وتنفيذ هذه الخدمات
  • الإشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان الالتزام بالسياسات، وتعديل إعدادات النظام ونظم الإدارة تبعاً لذلك
  • تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات، وتنفيذها

2- أخصائي مركز البيانات

 Data Center Specialistالمؤهلات و المتطلبات الوظيفية:

  • درجة بكالوريوس في تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).
  • تطبيق نظم التوثيق والأرشفة الإلكترونية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتراكمة
  • متابعة ودعم البنية التحتية لتسهيل تبادل البيانات مع الجهات الحكومية
  • إعداد الخطة التنفيذية للخدمات الإلكترونية والمشاركة في إقرار مشاريع تقنية البيانات ذات العلاقة
  • دعم تطبيقات مركز البيانات، ودعم توحيد الأنظمة النمطية ووضع مواصفات موحدة لها
  • استخدام التقنيات الحديثة في تطوير مراكز البيانات

 

عن الصندوق:

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض، ويرأسه وزير الإسكان ماجد الحقيل.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المتطلبات والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف صندوق التنمية العقارية:

رابط التقديم :( اضغط هنا )

 

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