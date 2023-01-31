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صعوده إلى 2.9% خلال العام الحالي

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

2023-01-31 الساعة 9:36
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
المواطن - فريق التحرير

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال العام الحالي، من 2.7 % كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بـ 0.2%، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4%.

إعادة فتح الصين

وأفاد تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، فإن إعادة فتح الصين لاقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع، لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.1 %، من 3.2 % كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.

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وقال بيير أوليفييه غورينشاس، مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في منشور عبر مدونة: سيظل النمو ضعيفًا بالمقارنة مع المعايير التاريخية، إذ تؤثر محاولات كبح التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي.

مخاطر الركود

وأوضح أن مخاطر الركود تراجعت وأن البنوك المركزية تحرز تقدمًا في السيطرة على التضخم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لكبح التضخم وقد تأتي الاضطرابات الجديدة من مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم العالمي المسجلة في 2022 عند 8.8% إلى 6.6 % في عام 2023، و 4.3% في عام 2024، وهي نسبة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد المسجلة بين عامي 2017 و 2019 عند 3.5%.

السياسات النقدية

وقال غورينشاس، “لقد أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق العمل القوية، والاستهلاك الأسري القوي والاستثمار في الأعمال التجارية، والتكيف الأفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا”.

ويرى الصندوق بداية ثمار تشديد السياسات النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، إذ بات واضحًا تراجع الطلب والتضخم، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن يتحقق التأثير الكامل للسياسة النقدية قبل عام 2024.

ضعف الدولار

وأظهر تقرير الصندوق أن التضخم العام العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي، وتراجعت أسعار الوقود والسلع غير النفطية، ما أدى إلى انخفاض التضخم الرئيسي، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، لكن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات، ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة تحت تأثير ارتفاعات الأسعار السابقة وتشديد أسواق العمل مع نمو قوي للأجور.

كما لفت إلى أنه رغم إعلان البنوك المركزية عزمها تشديد السياسة بشكل أكبر، مع ذروة التضخم العام في الولايات المتحدة الأمريكية والتسارع في رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية غير الأمريكية، ضعف الدولار منذ سبتمبر، لكنه لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام.

أكثر مرونة

وأوضح الصندوق أن نمو اقتصاد أوروبا في عام 2022 كان أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا.

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