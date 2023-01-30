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صندوق هدف يعلن عن دورات مجانية عن بعد

2023-01-30 الساعة 11:36
صندوق هدف يعلن عن دورات مجانية عن بعد
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المواطن - الرياض

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (برنامج العروض التقديمية PowerPoint)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

عنوان الدورة:

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– برنامج العروض التقديمية PowerPoint.

الفئة المستهدفة:

– الطلّاب.
– الموظفون.
– الباحثون عن العمل.
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

نبذة تعريفية:

– يتيح برنامج PowerPoint للمستخدمين إمكانية إعداد عرض تقديمي لعرض المعلومات للجمهور المستهدف.

الشهادة:
– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

التفاصيل:
اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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