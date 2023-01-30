صندوق هدف يعلن عن دورات مجانية عن بعد

الداخلية : 4 عقوبات لمن يسهل دخول مخالفي أمن الحدود البنك المركزي يطالب شركات التأمين بتقارير أسعار وثائق المركبات والطبي الصحة : 55 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة واحدة الأحمدي يحدد مواصفات ومهارات مهنة صانع الثروات فعاليات تكاتف تجذب الرياضيين والجمهور بتبوك وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا وظائف شاغرة لدى البريد السعودي وصول نجوم الفن للرياض استعدادًا لحفل ليلة صوت الأرض تحولات جذرية تشهدها الرياضة السعودية تقودها للعالمية
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (برنامج العروض التقديمية PowerPoint)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
عنوان الدورة:
– برنامج العروض التقديمية PowerPoint.
– الطلّاب.
– الموظفون.
– الباحثون عن العمل.
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.
نبذة تعريفية:
– يتيح برنامج PowerPoint للمستخدمين إمكانية إعداد عرض تقديمي لعرض المعلومات للجمهور المستهدف.
الشهادة:
– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
التفاصيل:
اضغط هنا
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا