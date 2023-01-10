صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا

نشر الخبير في الطقس والمناخ زياد الجهني لقطة من الأحوال الجوية الآن بالقمر الصناعي.

استقرار عام

وبينت صورة القمر الصناعي التي نشرها الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، استقرارًا عامًّا يسود المنطقة وموجة باردة تزحف جنوبًا بحسب تحديثات ECMWF، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت أمس تحذيرًا لأهالي الحدود الشمالية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى مساء الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.