اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف جنوبًا حساب المواطن يعلق على التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي 3 أشهر بدء إيداع الدفعة الـ 62 من حساب المواطن أول أيام الشبط ثاني مواسم الشتاء الفعلي غدًا الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
نشر الخبير في الطقس والمناخ زياد الجهني لقطة من الأحوال الجوية الآن بالقمر الصناعي.
الوضع الان من القمر الصناعي ✔️
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استقرار عام يسود المنطقة و موجة باردة تزحف جنوباً حسب تحديثات ECMWF تنخفض معها درجات الحرارة و تستمر حتى نهاية الاسبوع والله أعلم pic.twitter.com/qLLfyrsIL4قد يهمّك أيضاً
— د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) January 10, 2023
وبينت صورة القمر الصناعي التي نشرها الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، استقرارًا عامًّا يسود المنطقة وموجة باردة تزحف جنوبًا بحسب تحديثات ECMWF، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت أمس تحذيرًا لأهالي الحدود الشمالية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى مساء الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.