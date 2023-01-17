صورة تُلمح إلى اقتراب عبدالله عطيف من الأهلي

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أثارت صورة مقصوصة للاعب عبدالله عطيف نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال الجدل بين الجماهير، وذلك بعد نشرها من قبل أحد الإعلاميين في “تويتر” مع الحديث عن دخوله في مفاوضات جادة للانضمام للنادي الأهلي في يناير الحالي.
ولا يشارك عطيف صاحب الـ30 عامًا بصورة منتظمة مع الهلال، وذلك بسبب تألق اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
ونشر الإعلامي الرياضي وليد العطاوي المشرف العام على كرة القدم بنادي عفيف، صورة مقصوصة لـ عطيف عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنها: ” الأهلي يدخل في مفاوضات قوية مع لاعب محلي دولي”.
وظل متابعوه من جماهير الكرة السعودية يتوقعون صورة اللاعب، حتى تم الكشف عن كامل الصورة التي تبين أنها لـ عبدالله عطيف من خلال تعليقات الجماهير على تغريدة العطاوي.
ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، خلال فترة انتقالات يناير، من أجل العودة سريعًا لـ دوري روشن السعودي للمحترفين مع بداية الموسم المقبل.
وكان الراقي فكر أيضًا في ضم كل من محمد الكويكبي مهاجم نادي الاتفاق والنيجيري جون إيبوكا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا المصري.
وانضم عطيف لنادي الهلال في عام 2013 قادمًا من نادي لوليتيانو البرتغالي، بعد فترة احترافية قصيرة معه.
ومنذ عام 2013 وحتى الآن، حقق عطيف 14 بطولة مع نادي الهلال بواقع 5 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين، 4 ألقاب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد مرة واحدة، كأس السوبر السعودي مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين.