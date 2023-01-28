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تشكيلة رائعة من التكوينات الجيولوجية

صورة دب مذهلة على كوكب المريخ

2023-01-28 الساعة 2:15
صورة دب مذهلة على كوكب المريخ
المواطن - فريق التحرير

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شاركت جامعة أريزونا الأمريكية صورة عجيبة التقطتها كاميراتها على ارتفاع 250 كيلومتراً فوق سطح كوكب المريخ، فيما أثارت الصورة جدلاً كبيراً بسبب احتوائها على شكل غريب يشبه وجه حيوان الباندا.

صورة رائعة

وأفادت جامعة أريزونا، بأنه تم التقاط هذه الصورة لتشكيلة رائعة من التكوينات الجيولوجية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث كانت مركبة استطلاع المريخ تبحر على ارتفاع نحو 251 كيلومتراً فوق الكوكب الأحمر.

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وقال موقع التصوير “HiRISE”، والذي يعمل تحت إشراف المختبر القمري والكوكبي التابع لجامعة أريزونا من قبل شركة بول للتكنولوجيا والفضاء الجوي، إنه من المحتمل أن تكون مجرد تلة مكسورة في وسط فوهة بركان قديمة.

التكوينات الجيولوجية

وأضاف البيان: هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V ليشكل الأنف، وحفرتان تمثلان العينين ونمط كسر دائري وهو الرأس، وقد يكون نمط الكسر الدائري ناتجًا عن استقرار الرواسب فوق فوهة مدفونة.

وتابع: قد يرى المشاهدون وجه دب ينبثق من مجموعة من الصخور والشقوق المغبرة بفضل ظاهرة تسمى “pareidolia”.

وتلتقط HiRISE صورًا للكوكب الأحمر من المدار منذ عام 2006، ووفقًا لجامعة أريزونا، فهي أقوى كاميرا تم إرسالها إلى كوكب آخر على الإطلاق.

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