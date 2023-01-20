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بدت الحمم والدخان تضيء بشكل ساطع

صورة لتوهج الحمم البركانية داخل بركان هاواي الثائر

2023-01-20 الساعة 10:40
صورة لتوهج الحمم البركانية داخل بركان هاواي الثائر
المواطن - فريق التحرير

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شرع كيلاويا، أصغر بركان في هاواي والأكثر نشاطًا، بالثوران منذ 5 يناير، وتمكن العلماء من رصد هذا الثوران من الفضاء، والذي كشف عن تفاصيل فريدة.

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صورة للثوران من الفضاء

والتقط القمر الصناعي لاندسات 8 بركان كيلاويا، أحد البراكين الخمسة المكونة لجزر هاواي في المحيط الهادئ، بالقرب من بركان ماونا لوا، صورة للثوران من الفضاء، حيث بدت الحمم والدخان تضيء بشكل ساطع.

وتمكن جهاز تصوير الأراضي العملياتي (OLI) على متن القمر الصناعي “لاندسات 8” من التقاط صورة مركبة من مزيج من الألوان الطبيعية لإبراز بصمة الحرارة للحمم البركانية بشكل أفضل، في أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء.

وكان نشاط الثوران في كالديرا، الفوهة البركانية الضخمة التي تبدو في شكل أحواض واسعة في قمم البراكين، كيلاويا، وقت التقاط الصورة، يتركز في بحيرة حمم بركانية كبيرة في النصف الشرقي من فوهة Halema’uma’u، بالإضافة إلى منطقة أصغر من الحمم البركانية في النصف الغربي من فوهة البركان.

النشاط البركاني في كيلاويا شائع، وأحدث الثوران البركاني مؤخرا بحيرة من الحمم البركانية استمرت من 29 سبتمبر 2021 إلى 9 ديسمبر 2022، وفقًا لمرصد الأرض التابع لناسا.

دمرت نحو 700 منزل

وقال المرصد في بيان صدر يوم الثلاثاء 17 يناير: اندلع كيلاويا بشكل مستمر تقريبًا من عام 1983 حتى عام 2018، عندما أدى ثوران بركاني استمر لشهور إلى تدفقات حمم بطيئة الحركة دمرت نحو 700 منزل.

وأردف: منذ ثوران بركان كيلاويا في 2018، يثور بشكل متقطع. وتم احتواء هذه الانفجارات الأخيرة داخل فوهة Halema’uma’u كبحيرات من الحمم البركانية.

وأشارت ناسا إلى أن انفجارات الحمم البركانية في فوهة Halema’uma’u وصلت إلى ارتفاع يصل إلى 50 مترًا (164 قدمًا) وسط الانفجار الجديد، خاصة في الساعات التي أعقبت اندلاع الثوران في 5 يناير.

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