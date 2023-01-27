صورة لكوكب زحل تظهر الأرض كنقطة مضيئة

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند صورة لجانب من كوكب زحل وتظهر الأرض كنقطة مضيئة في الصورة.

وأشار المسند في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة إلى أنه تم التقاط الصورة عبر مسبار Cassini الفضائي الأمريكي.

أكبر كوكب بعد المشتري

وأوضح أن كوكب زحل أكبر كوكب بعد المشتري، وأكبر من الأرض بنحو 744 مرة، وهو أكثر الكواكب أقماراً ( أكثر من 80 قمراً)، وطول سنته 29.5 سنة أرضية، وطول يومه 10 ساعات فقط.