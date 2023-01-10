ضباب كثيف يحجب الرؤية في الطائف

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل عالم سعودي حقق أكثر من 17 براءة اختراع: تطور كبير بعد رؤية 2030
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضباباً كثيفاً بمحافظة الطائف، خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، حالة الضباب الكثيف في الطائف مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية، منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.