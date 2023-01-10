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ضباب كثيف يحجب الرؤية في الطائف

2023-01-10 الساعة 10:11
ضباب كثيف يحجب الرؤية في الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضباباً كثيفاً بمحافظة الطائف، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، حالة الضباب الكثيف في الطائف مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

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