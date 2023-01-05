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لوقف تدهور الغطاء النباتي

ضبط أكبر كمية من الحطب المحلي مع عمالة أجنبية في حفر الباطن

2023-01-05 الساعة 2:25
ضبط أكبر كمية من الحطب المحلي مع عمالة أجنبية في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن وبمشاركة عدة جهات حكومية، من ضبط كمية من الحطب المحلي المُعد للاستخدام التجاري.

عمالة أجنبية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 70 مترًا مكعبًا من الحطب من نوع أرطي تديرها عمالة أجنبية، لافتًا إلى أن هذه الكمية هي الأكبر على مستوى المنطقة التي يتم ضبطها والتحرز عليها.

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الغطاء النباتي

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام، لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة.

كما أكد أن دور وزارة البيئة والمياه والزراعة هو المحافظة على تنمية الغطاء النباتي من خلال التصدي لعمليات الاحتطاب الجائر والحد من آثار التصحر، وتطبيقًا لأهداف الوزارة التي تسعى إلى إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة واستدامتها وكذلك زيادة الغطاء النباتي من خلال تطبيق المبادرة الكريمة “فلنجعلها خضراء” التي تهدف إلى زراعة الأشجار والمحاصيل الرعوية.

وأضاف المطيري أنه سيتم معاقبة المخالفين من خلال تطبيق اللائحة التفيذية بفرض الغرامة المالية المنصوص عليها والتي تختلف بعدد مرات المخالفة وقد تصل إلى السجن أو بهما معًا.

استيراد الحطب

وحث الجميع على الاستعاضة عن الحطب المحلي بالحطب أو الفحم المستورد الذي تشجع الوزارة على دعم استيراده وسعت لاستصدار الأمر السامي القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.

فيما قال زبن الشمري مدير الوزارة بحفر الباطن “نسعى إلى تطبيق أهداف الوزارة والحد من الاحتطاب الجائر الذي يهدد سلامة البيئة كما أننا نسعى إلى منح أذونات الاستيراد للحد من استنزاف مكونات البيئة وتفعيل دور الشراكة المجتمعية من خلال إقامة حملات التشجير للوصول لرؤية المملكة 2030”.

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