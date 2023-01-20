ضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للذوق العام

ضبطت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام.

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها.