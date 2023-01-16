ضبط شخصين بالرياض بحوزتهما 415 قرصًا مخدرًا

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة 415 قرصًا خاضعًا لنظام التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر، مخبأة في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.

تم إحالتهما إلى النيابة العامة

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الاثنين.

وأشارت قوات الأمن العام، إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.