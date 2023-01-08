ضبط شخصين بحوزتهما 17.3 كجم من الميثامفيتامين المخدِّر

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة “توصيل بضائع” من الجنسية السورية بالمنطقة الشرقية، بحوزتهما (17.3) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو) ومبلغ مالي.
وبحسب بيان مكافحة المخدرات، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.