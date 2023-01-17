ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بالمدينة المنورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يرتكب عدة مخالفات مرورية.

تفاصيل المخالفات

وحسب ما ذكرته إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن مرور منطقة المدينة المنورة ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي وهو يرتكب عدة مخالفات مرورية منها “تعديل وإضافة على جسم المركبة، والتفحيط”، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

ولفتت إلى أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

عقوبة التفحيط

يذكر أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى وفقًا لنظام المرور، بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.