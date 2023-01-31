ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك

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ضبطت وزارة التجارة، أحد المتاجر في مدينة تبوك أقام معرضًا مختصًا في تجارة العطور، وقدم من خلاله عروضًا وهمية ومضللة للمستهلكين.
وحسب بيان وزارة التجارة، تعود تفاصيل القضية إلى قيام الفرق الرقابية بجولات تفتيشية على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك، ورصدت مخالفة المتجر الذي أعلن عن مسابقة للسحب على 3 سيارات في بداية العرض، ومن ثم قام بإخفاء سيارتين والإبقاء على واحدة فقط كجائزة للمسابقة، وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمستهلك.
وأضاف البيان أنه وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا.