ضبط مركبة ارتكب قائدها مخالفات مرورية بالرياض

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تمكنت شرطة المرور بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية.
وذكرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات مرورية منها (التفحيط – السرعة الزائدة – عدم الوقوف لرجل الأمن)، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.
وأفادت بأنه جارٍ ضبطه وإحالته إلى الجهة المختصة.