ضبط مركبتين لمخالفتهما رمي المخلفات بالمناطق الممنوعة بالدمام

أعلنت بلدية غرب الدمام، اليوم السبت، ضبط مركبتين؛ لإلقائهما الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة.

استمرار الجولات الرقابية

وأوضحت بلدية غرب الدمام، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه جارٍ العمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأوضحت البلدية أن ذلك يأتي استمرارًا للجولات الرقابية في إطار تحسين المشهد الحضري.