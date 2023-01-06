ضبط مصري لإيوائه وتشغيل 17 مقيمة متغيبة عن العمل

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية المصرية لتشغيله وإيوائه في وحدة سكنية بمدينة الرياض (17) مقيمة متغيبة عن العمل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات لجهة الاختصاص ومن آواهن إلى النيابة العامة.