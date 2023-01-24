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تم ضبط الأموال مخبأة داخل مركبة

ضبط مقيم ادعى تعرضه للسلب تحت تهديد السلاح في القصيم

2023-01-24 الساعة 11:27
ضبط مقيم ادعى تعرضه للسلب تحت تهديد السلاح في القصيم
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، على مقيم من الجنسية اليمنية ادّعى تعرضه لسلب أوراقه الثبوتية ومبالغ مالية من مجهولين تحت تهديد السلاح وكسر زجاج المركبة التي يقودها.

مخبأة داخل المركبة

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة البلاغ، حيث تم ضبط الأموال مخبأة داخل المركبة.

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وبين أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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