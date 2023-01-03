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لنقلهما وإيوائهما 12 مخالِفة لنظام أمن الحدود

ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

2023-01-03 الساعة 1:32
ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - فريق التحرير

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير على مواطنة لنقلها مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومواطن لإيوائه في شقة مستأجرة من قبله (10) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، ومن نقل وآوى إلى النيابة العامة.

تفاصيل العقوبة

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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جريمة مخلة بالشرف

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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