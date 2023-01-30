ضبط مواطنين سرقا قواطع كهربائية من منازل بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، من القبض على مواطنين لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل وسلب ما تحويه من قواطع كهربائية ومعدات والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.