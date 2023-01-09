ضبط مواطن انتحل صفة غير صحيحة للسلب في أحد المسارحة

قبضت شرطة محافظة أحد المسارحة على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

إحالة إلى النيابة

وأفاد الأمن العام، عبر حسابه بموقع تويتر، بأنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.