ضبط مواطن بحوزته 154 كجم من القات في جازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، على مواطن بحوزته (154) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

الإجراءات

وبحسب الأفواج الأمنية، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.