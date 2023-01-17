ولي العهد يطلق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين 4 قطاعات الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل في جدة مجلة عالمية: رونالدو يقضي وقتًا مُمتعًا في الرياض وزير الاقتصاد: المملكة تمتلك عوامل جذب الاستثمار الأجنبي مشاهد لجريان السيول في روضة سدير الجدعان من دافوس: يجب استخدام التكنولوجيا لإدارة الأزمات ضبط مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر بعسير مشاهد لتدفق شلالات الطوقي سبب رئيسي يُعرضك لـ الاحتيال الرقمي معرض الصناعات السعودي العُماني تجربة فريدة تجمع الثقافتين
ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، القبض على مواطن بحوزته (34) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.