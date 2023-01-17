ضبط مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر بعسير

ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، القبض على مواطن بحوزته (34) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.