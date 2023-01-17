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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر بعسير

2023-01-17 الساعة 12:14
ضبط مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

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ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، القبض على مواطن بحوزته (34) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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