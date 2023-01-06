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مخبأة داخل مركبته

ضبط مواطن بحوزته 59 كجم من القات في جازان

2023-01-06 الساعة 4:27
ضبط مواطن بحوزته 59 كجم من القات في جازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مواطن بحوزته (59) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة.

وأكدت الدوريات الأمنية أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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