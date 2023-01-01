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مخبأة داخل مركبته

ضبط مواطن بحوزته 73 كجم من القات في جازان

2023-01-01 الساعة 11:34
ضبط مواطن بحوزته 73 كجم من القات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب بمركز الضبط الأمني بالحمراء في منطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على مواطن بحوزته (73) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

مخبأة داخل مركبته

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل مركبته.

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وبين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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