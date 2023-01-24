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ضبط مواطن بحوزته 84 كيلو جرامًا من القات بجازان

2023-01-24 الساعة 7:47
ضبط مواطن بحوزته 84 كيلو جرامًا من القات بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (84) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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