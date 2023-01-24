إصابة 10 طالبات في حادث تصادم وانقلاب حافلة بالمخواة بين الرش والطش مقولة العرب للترحيب بالمطر ضبط مواطن بحوزته 84 كيلو جرامًا من القات بجازان المرور : طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 3 أشخاص لهم علاقة بحزب الله وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة سيركو التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية اليوم الدراسي المملكة تُدين وتستنكر بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق المصحف الأمم المتحدة: طالبان منعت مليون فتاة من الالتحاق بالمدارس وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى النهدي
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته (84) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.