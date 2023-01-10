ضبط مواطن بحوزته 92 كيلوجرامًا من القات المخدر

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ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن بحوزته (92) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.
وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.