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تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مواطن بحوزته 92 كيلوجرامًا من القات المخدر

2023-01-10 الساعة 1:55
ضبط مواطن بحوزته 92 كيلوجرامًا من القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

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ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن بحوزته (92) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وأوضح الأمن العام، في بيان له عبر “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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