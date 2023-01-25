ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية

قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية.

جريمة معلوماتية

وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن ما قام به المواطن يعد جريمة يعاقب عليها وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وبين أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.