توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق الدفاع المدني: 6 نصائح للسلامة عند هطول الأمطار ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية تحذير من موقع متداول للحصول على رقم الواي فاي السري شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قيادة ممكّنة وشباب طموح أثبت كفاءته في كل المجالات بالمملكة توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية والأرصاد تُحذر 7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
قبضت شرطة منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية.
وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن ما قام به المواطن يعد جريمة يعاقب عليها وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبين أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.