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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط مواطن نقل في مركبته 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالليث

2023-01-28 الساعة 6:16
ضبط مواطن نقل في مركبته 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالليث
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لنقله في مركبته (16) مخالفًا لنظام أمن الحدود بمحافظة الليث، (12) من الجنسية الإثيوبية و(4) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(995) في بقية مناطق المملكة.

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