ضبط مواطن نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في قلوة بريطانيا: انتشار الحمى القرمزية الحالية الأسوأ منذ الخمسينيات ضمك يتفوق على أبها بالشوط الأول جواو فيليكس يورط تشيلسي والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل لمبادرة المملكة ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم بعد صفقة رونالدو مرسوم ملكي : منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء تألق الشباب والنصر يُصعب مواجهة الغد سناب شات يدرس إضافة ميزة طال انتظارها نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
قبضت شرطة محافظة قلوة في منطقة الباحة على مواطن لنقله في مركبة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.