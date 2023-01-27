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تم إحالته للنيابة العامة

ضبط وافد سوري مارس الحجامة دون تصريح بالقصيم

2023-01-27 الساعة 6:55
ضبط وافد سوري مارس الحجامة دون تصريح بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، وافدًا بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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