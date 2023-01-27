ضبط وافد سوري مارس الحجامة دون تصريح بالقصيم

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ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، وافدًا بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.