ضبط 101 مخالف لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 101 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وتفصيلًا، ذكرت الداخلية في مقطع فيديو صادر عنها أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 12 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة عسير، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

كما تم ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 304 متون من الإبل و180 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

استغلال الرواسب

وألقت القوات الخاصة أيضًا القبض على 54 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 52 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعسير.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 23 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 16 مركبة في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير وجازان وحائل والجوف.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.