ضبط 15 مخالفاً بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 10 مركبات

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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في القصيم وجازان والجوف والباحة، (15) مخالفاً لنظام البيئة، (12) مواطناً ومواطن خليجي ومقيمان من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.