ضبط 1756 مركبة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

تمكنت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، من ضبط 1756 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

ضبط المركبات

ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف تفاصيل الضبط، وصورًا لعدد من المركبات المخالفة.

يأتي هذا ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.