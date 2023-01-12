وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي 4 تحديثات جديدة تنتظر مستخدمي واتساب وظائف شاغرة لدى NOMAC في 4 مدن تعادل السعودية وعمان إيجابيًا بالشوط الأول فهد بن منصور: إنشاء بيت التقنية السعودي الباكستاني في الرياض فيفا يكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2022
تمكنت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، من ضبط 1882 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل، حيث تم ضبط 1882 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي هذا ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.