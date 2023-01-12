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ضمن الحملة الميدانية للمرور

ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

2023-01-12 الساعة 7:24
ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، من ضبط 1882 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

1882 مركبة

ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل، حيث تم ضبط 1882 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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يأتي هذا ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

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