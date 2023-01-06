ضبط 24 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (67) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.