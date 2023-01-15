ضبط 26 مخالفًا لنظام الإقامة في الرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.