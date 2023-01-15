Icon

اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب Icon تشيلسي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة كريستال بالاس Icon التدريب التقني والمهني بالجوف يعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث Icon الإطاحة بمواطن لاعتدائه على آخر بعد النصب عليه Icon التمر والقهوة السعودية يتصدران ضيافة أهالي القصيم لزوار وادي الرمة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon أبرز محطات في مسيرة شايع النفيسة Icon مسؤول فندق: وفرنا الكبسة والجريش للاعبي برشلونة Icon 58 ألف أسرة استفادت من خدمات المودة خلال عام 2022 Icon تعادل الهلال والعدالة في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مواقع الفحص الدوري

ضبط 26 مخالفًا لنظام الإقامة في الرياض

2023-01-15 الساعة 7:01
ضبط 26 مخالفًا لنظام الإقامة في الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
Img

انطلاق برنامج قادة الأمن السيبراني بمشاركة قياديين يمثلون 55 جهة وطنية

Img

تعليم النماص: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية