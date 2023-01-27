ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية.ذ

وتمثلت الحوادث في الاعتداء على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.