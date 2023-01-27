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تم إحالتهم إلى النيابة

ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء

2023-01-27 الساعة 2:56
ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية.ذ

وتمثلت الحوادث في الاعتداء على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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