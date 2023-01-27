ضبط رجل ادعى الزواج من كيم كارداشيان الاتحاد يُعزز تفوقه على النصر برقمين مميزين ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران دعوات الشفاء تُحيط منصور البلوي مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة حرب مع الناتو والغرب الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة
قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية.ذ
وتمثلت الحوادث في الاعتداء على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.