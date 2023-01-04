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على متن 3 مركبات

ضبط 3 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

2023-01-04 الساعة 1:48
ضبط 3 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في منطقتي الرياض وتبوك, اليوم الأربعاء، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملات أمنية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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