ضبط 3 مواطنين في الجوف سرقوا منازل ومحال تجارية

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف على 3 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث جنائية.
وبحسب تغريدة على الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، اليوم الخميس، تمثلت تلك الحوادث في سرقة منازل وعربة فود ترك ومحل تجاري بمدينة سكاكا.
وأشارت قوات الأمن إلى أنه تم ضبط بحوزة أحدهم مادة الحشيش المخدر.
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.