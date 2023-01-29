الناتو يتحرك لتقويض نفوذ الصين ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء وظائف شاغرة في شركة Halliburton عروس تستبدل باقة زهور الزفاف بـ البصل! منصة أبشر تحذر من استغلال اسمها بغرض الاحتيال مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن ميمونة آل خليل تباشر عملها أمينًا عامًا لمجلس شؤون الأسرة لابيد: إسرائيل لم تعد أقرب حليف لـ أمريكا وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.