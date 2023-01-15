ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، اليوم الأحد، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 329 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.