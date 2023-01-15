ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، اليوم الأحد، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

قواعد المرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبط 329 دراجة أخرى

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 329 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.