Icon

طائرة المغني الشهير بريسلي للبيع في مزاد علني Icon أسباب جفاف العيون عند الأطفال وطرق الوقاية Icon إطلاق تحدي أبشر 2023 لتمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي Icon انهيار أسواق الكمبيوتر الشخصي حول العالم Icon تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد Icon لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي Icon 20 كيسًا بها أكوام من الجثث بمقبرة جماعية بالمكسيك Icon توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على 4 مناطق Icon احضر قبل السادسة مساءً وادخل ونتر وندر لاند مجانًا Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حملات مستمرة لضبط الدراجات المخالفة

ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق

2023-01-15 الساعة 8:47
ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 327 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

Img

رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، اليوم الأحد، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

قواعد المرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبط 329 دراجة أخرى

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 329 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية