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تم تسليم المخالفين والمضبوطات

ضبط 33 كيلو حشيش بحوزة مخالفين في عسير

2023-01-27 الساعة 6:14
ضبط 33 كيلو حشيش بحوزة مخالفين في عسير
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

تسليم المضبوطات

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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