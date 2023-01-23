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ضمن حملات ميدانية مستمرة

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

2023-01-23 الساعة 12:50
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، تمكنت من ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

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حملات ميدانية

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع تويتر، أن ضبط الدراجات المخالفة يأتي في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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