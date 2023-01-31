ضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 3 مركبات

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين وظائف شاغرة في طيران أديل الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة
ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك، اليوم الثلاثاء، (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق، أو بيع، أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.