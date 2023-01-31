Icon

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم Icon ضبط متجر للعطور أقام مسابقة وهمية في تبوك Icon تقديم الدراسات العليا في جامعة الإمام عبدالرحمن غدًا Icon جواو كانسيلو ينضم إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة Icon ولادة نادرة لثلاثة توائم في نجران Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة: استمرار الأتربة المثارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 3 مركبات

2023-01-31 الساعة 12:50
ضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي على متن 3 مركبات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك، اليوم الثلاثاء، (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملات أمنية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق، أو بيع، أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وفاة 18 شخصًا في باكستان بسبب تسرب غاز سام

Img

31 يناير آخر موعد للتقديم في المسابقة العالمية عطر الكلام

الإبلاغ

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎