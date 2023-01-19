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اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في عدة مناطق

2023-01-19 الساعة 12:52
ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في عدة مناطق
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملات ميدانية

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ عن المخالفات

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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