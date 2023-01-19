الأمن العام: احذروا حيازة السلاح الفردي أو الذخيرة دون ترخيص مخدر أقوى من الهيروين يقتل 9 أمريكيين كل ساعة الباطن يستهدف الفوز الأول ضد العدالة جرعة مضادة للشيخوخة خلال خمس سنوات تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 24 بعثة باريس سان جيرمان تصل الرياض شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة ضبط 7 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في عدة مناطق 128 وظيفة بمستشفى قوى الأمن الإطاحة بمقيمين بحوزتهما 214 جرامًا من مادة الشبو المخدر
ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف، (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.